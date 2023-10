Leslie Shaw rompió su silencio y se pronunció sobre el posible regreso de Mario Hart a la música. La artista no pudo evitar burlarse de su expareja y lo tildó de improvisado al asegurar que carece de talento.

Fiel a su estilo, la intérprete de ‘Faldita’ se burló del conductor de ‘Mande quien mande’ al considerar que no cuenta con técnicas vocales. En ese sentido, le recomendó seguir enfocado en su crecimiento profesional como piloto de autos, en lugar de relanzarse como cantante.

“El Perú merece más que un meme ¡por favor! No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música’. No sé que tenga el otro que ofrecer, yo creo que mejor se quede ahí con los carros ¿no? Que al menos ahí ganó un premio que otro”, cuestionó la cantante.

En otro momento, Leslie Shaw no dudó en arremeter contra el exchico reality y duda que pueda demostrar tener habilidades para el canto. “Es que para ser artista tienes que tener talento”, cuestionó la artista.

Cabe señalar que, a cinco días de anunciar su regreso a la industria musical, Mario Hart acaba de oficializar en sus redes sociales su ‘Tour Perú’, el cual recorrerá varios lugares del país.