Lea Michele, actriz de Glee, confesó que vomitó de nervios mientras cantaba para una escena de la popular serie de TV Let It Go, canción de la película de Disney Frozen.

Según contó en el programa Jimmy Kimmel Live, la artista sintió mucha presión por tener que interpretar el famoso tema, que ya ha sido cantado antes por figuras de la talla de Idina Menzel y Demi Lovato.

"Estaba cantando mientras caía nieve, miré hacia arriba para darle un toque mágico a la grabación y termine ahogándome con la nieve y vomitando en el suelo. Lo tienen todo grabado en slow-motion", contó entre risas.

Lea Michele también dijo que miembros del staff de producción llevaron a sus niños al rodaje de la escena, y que pese a que ella conoce a los menores desde hace tiempo, tras su interpretación la vieron como una "princesa" de Disney.

“Dije soy como una diosa, una súper princesa de Disney”, contó.