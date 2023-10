La actriz cómica conocida como la ‘Uchulú’ sorprendió a más de uno al confesar que tuvo una relación de varios meses con un hombre casado, y que decidió terminar con él al darse cuenta que era la amante.

La también tiktoker visitó el set de ‘Hablemos de belleza’ para hablar sobre las relaciones sentimentales que ha sostenido en lo que va de su juventud, y terminó revelando que recientemente rompió con su novio al enterarse que tenía pareja y un hijo.

“Tuve una relación de un año y medio que terminé hace tres meses, no dio para más, él tenía su mujer y su hijo. Él supuestamente había terminado con su mujer”, contó la influencer, quien reveló que este misterioso galán era de la selva.

La ‘Uchulú’ lamentó que no haya tenido suerte en el amor pues las únicas tres relaciones serias que ha tenido en los últimos años fue víctima de infidelidades o agresiones físicas.

“Yo he tenido tres relaciones serias, uno me dobló la mano y me engaño, el segundo ha jugado conmigo, porque supuestamente estaba saliendo conmigo siete meses y tenía una relación de ocho meses y este último que tenía su mujer y su hijo”, contó la exintegrante de ‘La casa de Magaly’.