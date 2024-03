Casi tres meses después de la muerte de Pedro Suárez- Vértiz, Patricio, hermano del intérprete de ‘Cuéntame’ reapareció en televisión nacional para hablar del duro momento que vivió su familia luego de la muerte del artista, quien falleció el pasado 28 de diciembre del 2023 luego de una larga su contra la atrofia muscular.

El intérprete de “Disco Bar” estuvo como invitado en la nueva edición de “Habla Serio”, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, y contó lo difícil que fue para él informarle a su madre sobre la muerte del cantante de rock.

“Ya habíamos pasado por un golpe muy fuerte, la muerte de mi padre, pero en este caso era mi hermano (…) No es el orden de la vida, que una madre pierda su hijo. A mí me tocó llevar la noticia a mi madre que es uno de los momentos más difíciles que he pasado en mi vida, pero no había de otra”, puntualizó.

Según explicó, tuvo que darle la fatal noticia a su progenitora porque tenía miedo que se enterara por otros medios.

“Camino a la casa de mi madre, cuando me enteré que Pedro había pasado a mejor vida, tenía que llevar la noticia porque podría salir en las radios y normal. Mi madre se despierta a las 6 a.m. a darse su baño y yo decía ponía la radio y se entera, ahí sí la canción”, sostuvo el artista.

Como era de esperarse, la madre de Patricio Suárez-Vértiz se derrumbó al ser informada del fallecimiento del cantante, pero afortunadamente pudo recomponerse.

“He llegado y lo que más pena me dio es que me dijo: ‘Hijito, has tomado desayuno. ¿Quieres que te prepare un cafecito? Yo decía: ‘Dios mío, cómo hago’. Y créanme Mónica y Santiago, por más que tú pongas miles planes de decirlo, no hay forma. Lo único forma fue decirle: ‘Pedro ha pasado a mejor vida’. No hay forma de adornar eso, ese día obviamente, se derrumbó, es normal. Yo la dejé tranquila, ni abrazarla. Hoy en día admiro la calidad de mi madre, el hecho de botar todo, la veo más serena”, añadió.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: