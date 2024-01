Kate Candela está más emocionada que nunca pues acaba de ser confirmada como uno de los rostros que abrirá el show de “Ke Personajes” en nuestra capital, el próximo 02 de febrero en el Círculo Militar de Salaverry. Además, la cantante compartirá escenario con Mauricio Mesones que será parte de este espectáculo.

La popular “Candela que quema” comentó que es fanática de los argentinos quienes han impuesto su propio ritmo en nuestro país, así como en Latinoamérica. “Siempre es importante que tomen en cuenta a la salsa y estoy feliz que me tomen en cuenta a mí. Siempre trabajamos todos los fines de semana en Lima y provincias y gracias al público que nos demuestran en cada show que estamos haciendo las cosas bien. Trabajo con humildad no nos falta y es una bendición cantar con Ke Personajes un grupo que está con los jóvenes. Es un gran reconocimiento a nuestro esfuerzo diario”, sostiene la artista.





Celebra el éxito de Mix Vallenatos:





Kate Candela sostiene que su “Mix Vallenatos” ya supera los siete millones de vistas en YouTube. Estas cifras las ha conseguido de forma orgánica, es decir sin pagar como se acostumbra y en especial cuenta con muchas más reproducciones en otras plataformas. “Al público les encanta el Mix Vallenatos y ya estamos preparando nuevas versiones. Está claro con nuestro propio estilo”, precisó.





Estrena nuevos temas





Por otro lado, la artista comentó que acaba de estrenar un mix en homenaje a los Caribeños de Guadalupe. Así también un tema en el género del reparto, ritmo que está de moda. En este último Kate comparte el tema con Wow Popy que tras su éxito de su tema “Abrázame muy fuerte”, ahora estrena con nuestra artista ‘Te lo pido por favor, yapéame’ donde abordan la tan popular forma de pago.

“Hicimos este tema con palabras muy usadas en el léxico peruano. Hoy en las presentaciones no solo tocamos salsa que si bien es nuestra fortaleza considero que debemos darle un poco de todo al público. Yo no tengo problemas con las versiones porque trabajamos para la gente no para lo que nos gusta. Si el público desea estas nuevas versiones a nuestro estilo hay que darle lo que quieren”, finalizó.





