El triángulo amoroso entre Pamela Franco, Christian Domínguez y Mary Moncada aún no acaba y esta noche, ‘Magaly TV: La Firme’ mostrarán reveladores chats que comprobarían que el cantante de cumbia habría tenido varios encuentros con la joven de 35 años.

En el adelanto del programa de espectáculos se puede observar algunas conversaciones que demuestran la extrema confianza que habrían sostenido el líder de la Gran Orquesta Internacional con su nueva conquista.

En uno de los chats, el artista no duda en admirar la belleza de Mary Moncada y le insiste con frecuencia tiempo para poder verse, pese a que tiene una relación con Pamela Franco.

“Oh por Dios eres una belleza, blanquita bella. (…) Eres una gran mujer, me encantó que estés en mi camino (…) Te quiero mucho”, le dice en cumbiambero luego de enviarle sus fotos ‘hot’ con el torso desnudo durante uno de sus shows.

En otro audio, Christian Domínguez se muestran preocupado por que Mary Moncada no se comunica con él tras llegar a Perú desde Estados Unidos, y pone en riesgo sus presuntos encuentros clandestinos.

“Cómo estás mami? Solo quiero que me digas más o menos cómo va a ser estos días, porque no me dices nada. Ya el lunes cómo es, el martes cómo es, no sé, no me dices. Tienes que decirme”, se le oye decir al cantante.









