Karol G, la colombiana de moda, llegó a la capital como parte de su gira mundial ‘Mañana Será Bonito’. La ‘Bichota’ tiene programados conciertos para este 12 y 13 abril en el estadio San Marcos y sus fans esperan cantar todos sus éxitos.

En las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’, se pudo ver a la intérprete de ‘Amargura’ abandonando el Aeropuerto Jorge Chávez en medio de los gritos y la expectativa de sus fans.

Según la información, Karol G aterrizó en Lima en su avión privado, que la trasladó desde Bogotá, donde también ofreció shows artísticos.

Así mismo, Rodrigo González reveló que la cantante se estaría hospedando en el Hotel Westin de San Isidro, hasta donde podrían llegar sus fans para saludar a la artista.





Karol G en Lima: Conoce todos los detalles del concierto de la ‘Bichota’









Setlist de Karol G en Lima 2024

TQG BESTIES Mi cama EL BARCO X SI VOLVEMOS / Noche de sexo Tusa AMARGURA BICHOTAG OKI DOKI Una noche en Medellín (Cris MJ Remix) QLONA Sejodioto Punto G Bichota CAROLINA GATÚBELA Tá OK Ocean PERO TÚ MERCURIO A ella Créeme (DENNIS, MC Kevin o Chris, Maluma & KAROL G cover) MIENTRAS ME CURO DEL CORA CONTIGO Ojos ferrari TUS GAFITAS CAIRO MI EX TENÍA RAZÓN KÁRMIKA (KAROL G, Bad Gyal & Sean Paul cover) GUCCI LOS PAÑOS 200 COPAS MAMIII (Becky G x KAROL G cover) AMARGURA (Sung by second time) PROVENZA / PROVENZA - REMIX Tiësto





¿A qué hora empezarán los conciertos de Karol en Lima?

Las puertas del estadio de San Marcos se abrirán a partir de las 3:00 pm y el show de Karol G empezará a las 9:00 pm. Así que toma tus precauciones para acudir con tiempo.









Recomendaciones y restricciones

Llegar con anticipación, las puertas del Estadio San Marcos se abrirán a las 3:00 pm. No lanzar objetos, no subir a personas en sus hombros durante el show. No incentivar o participar en situaciones que afecten la seguridad de los demás.













