Juan Carlos Rey de Castro protagonizará ‘Enemigo oculto’ [FOTOS Y VIDEO]

No se duerme en sus laureles. El actor Juan Carlos Rey de Castro volverá al cine con un protagónico en la nueva apuesta de acción ‘Enemigo oculto’. En la cinta compartirá roles con Bruno Odar, André Silva, Claudia Portocarrero y otros.

“Estoy emocionado por la apuesta de acción, es un personaje que me saca de mi zona de confort y mi objetivo es desarrollar un personaje que nunca en mi vida he hecho, es algo distinto a lo que he hecho. Espero que la película marque un antes y después para que allá más producciones nacionales”, señaló el actor en conferencia de prensa.

La película se encuentra ambientada en el año 1990 y cuenta la historia de soldados valerosos del Ejército peruano que deben enfrentar a un grupo terrorista – que se mantiene oculto – en la selva de nuestro país.

'Elías' será el personaje de Juan Carlos Rey de Castro en esta cinta. Seguirá las órdenes del ‘Mayor Valer’ (Bruno Odar), quien es el soporte de la tropa. ‘Pantera’ (André Silva) será el jefe de la patrulla a cargo de bautizar a Elías en su incorporación al pelotón.

Por su parte, Claudia Portocarrero, la popular ‘Ñañita’ interpretará a ‘Flor’, una joven selvática de 25 años, que intentará conseguir información a toda costa.