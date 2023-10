No se lo imaginó. Una joven española contó lo que sería para ella el ‘peor’ episodio de su vida: descubrió que su padre era uno de sus seguidores en su cuenta de OnlyFans. Entérate más detalles.

En entrevista con el tiktoker Andy Torpoco, la chica contó que hace meses necesitaba dinero, por lo que decidió abrirse una cuenta de la red social bajo suscripción.

Luego, se percató de que tenía un seguidor que le enviaba entre 1.000 a 1.500 euros por sus fotos, aunque aclaró que nunca mostraba su rostro en sus contenidos. Aún así, este suscriptor le pidió tener una cita por dinero, a lo que ella aceptó por necesidad económica.

“Yo que estaba escasa de dinero y necesitaba de efectivo, llegué a quedar con él. ¿Y adivina quién era? Cuando llegué al lugar, me encontré con mi padre, te lo juro, era mi padre”, dijo la chica.

Lo que siguió después fue que le preguntó a quien sospechaba que era su padre por su vestimenta, a lo que este contestó una descripción que coincidía con su hipótesis.

“Y le escribo un mensaje a esa persona y le digo ‘oye estoy aquí ya, ¿cómo vas vestido?’ y me describió como iba y justo iba vestido como mi padre. Me quedé mirando (un rato) y me fui, él no me vio. [...] Me dio mucha vergüenza”, relató. El clip se hizo viral en tiktok y ya alcanzó las 8.5 millones de vistas.

