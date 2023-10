TikTok es una red social donde se encuentran videos virales de toda índole, bromas, reflexiones, consejos utilitarios y también, como lo narrado por una mujer, momentos melancólicos por una fallida cita en Tinder.

Fue la cuenta @orlatopst la que publicó el triste momento de una mujer -de quien se desconoce su nombre- en el que confiesa que su cita de Tinder se decepcionó de ella por su edad.

La mujer, que solo tiene 37 años, no ocultó su tristeza y hasta lloró por el momento desagradable que vivió.

“Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas, los 37 son el fin. No hay vida después de los 37 para mí”, expresó.

Los comentarios en TikTok han sido diversos, hay quienes toman el asunto con humor, otros le aconsejan que no se deprima por la edad y que sea feliz.





VIDEO RECOMENDADO

Ministra de Vivienda descarta que retraso en megaobra de consorcio chino en el sur tenga relación con el corte de agua en 22 distritos