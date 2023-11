Jota Benz no dudó en opinar sobre las recientes declaraciones de Leslie Shaw, quien despotricó con varios cantantes nacionales, y tildó a la cantante de inmadura.

“A mí me parece un comentario inmaduro viniendo de una persona como Leslie Shaw. Ella no tiene 18 años. Con más razón debería cuidar lo que ella dice si dice ser una artista con muchísima trayectoria, muchísima experiencia. Debería tener cuidado con todo lo que dice, sus palabras estaban de más” , dijo.

Además, el chico reality defendió a Mario Hart y dijo que Leslie experimentó con la música urbana debido a que Hart también sacó música de ese género.

“Leslie Shaw se metió en lo urbano por Mario Hart. Entonces, en vez de simplemente decir que no está a su nivel, ceo que no va y eso lo podía responder un artista de 16 años, no uno, como dice ella, ser consolidada”, agregó finalmente.





