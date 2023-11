La cantante Handa se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para responder a las declaraciones de Leslie Shaw, quien minimizó y arremetió contra varias cantantes peruanas en los últimos días.

“No me gusta ella (como cantante), pero es un gusto, ¿no? A ella no le gusto yo, a mí no me gusta ella” , dijo.

Además, la cantante también reveló que Leslie Shaw ha tratado mal a las personas que trabajan con ella, razón por la que muchos se alejaron de la intérprete de ‘Faldita’.

“Hasta con los DJs se ha metido. Yo hablé con el chico al día siguiente del show y me contó que Leslie lo había tratado horrible y le había dicho inservible. Y también pasó con mi pareja y también lo trató de inservible” , agregó.