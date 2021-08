La hoy influencer Jossmery Toledo fue eliminada en la última edición del programa de baile Reinas del Show, donde estaba en sentencia contra Carla Rueda. La expolicía se pronunció y agradeció a sus fans, comentó sobre su permanencia en el concurso e hizo referencia a su vida personal.

“Soy tal cual y tampoco soy de las personas que me gusta meterme con gente de mi trabajo. En la Policía nunca lo he hecho y mucho menos ahora (en Reinas del Show), soy más profesional, me enfoco más en mi trabajo que en tener novio”, comentó Jossmery.

La exoficial agradeció el apoyo de los Ítalo Valcárcel y de los coreógrafos del concurso de baile y dijo que no tiene próximos proyectos para regresar a la televisión, pero aseguró que podrían venir sorpresas.

“Es una experiencia (en el programa de baile) que me a ayudado a crecer también como persona, ahora ya puedo hacer tiktoks y con eso puedo memorizarme algunos pasitos”, comentó.

ESTE VIDEO TE PUEDE AYUDAR

¿Cómo cambiar de actitud para ser más tolerante?