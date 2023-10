En medio de su entrevista con ‘Amor y Fuego’ en la que habló sobre su romance con el jugador Paolo Hurtado, Jossmery Toledo fue consultada sobre la recuperación de su voz, la cual se vio afectada debido al uso de anabólicos y al mal asesoramiento que tuvo mientras se preparaba para una competencia de fisicoculturismo.

Fue el conductor Rodrigo González quien le preguntó sobre esto: “¿El de tema de tu voz es irreversible?”, le consultó.

Sobre ello, la modelo explicó que “lamentablemente cambié la voz por una mala asesoría para competir este año pero con todo este problema no puedo concentrarme en ciertos temas”.

Toledo no se muestra optimista sobre la recuperación de su voz, pero dice que es algo que asume como una consecuencia de una mala decisión:

“Yo creo que mejorará un poco, pero no tanto. Yo asumo mis consecuencias y estas son las consecuencias que he tenido por un mal asesoramiento. No se dejen guiar solamente por una persona que compite porque esa persona solo está preparada para su cuerpo, otra cosa es que estudie, que lea y que sepa del tema sobre qué cosas te estás metiendo al cuerpo”, agregó la abogada.