Rosa Fuentes acaba de dar a luz y, si bien sus días deberían ser de calma y plena felicidad, su nombre ha sido mencionado en redes sociales y programas de televisión debido al cruce de palabras de su aún esposo, Paolo Hurtado, y quien fuera su examante, Jossmery Toledo.

Ellos han ido ventilando en programas de señal abierta la relación prohibida que mantuvieron, la han mencionado una infinidad de veces y Rosa, ahora, decidió enviar un mensaje de calma a sus familiares, amigos y seguidores.

Pero el mensaje también iría dirigido para quienes han minimizado su dolor en un momento tan complicado como el que vive.

“Que nunca nos falte empatía. Que el dolor ajeno jamás nos sea indiferente”, se lee en el mensaje de una imagen donde se aprecia dos manos entregando -o recibiendo- un corazón.

Y también envió un mensaje de tranquilidad.

“Estoy bien, Muchas gracias por sus mensajes de apoyo”, dijo Rosa.





Entre los chats que Paolo y Jossmery han mostrado en televisión, hay algunos que sin duda debieron ser muy dolorosos para Rosa.

“Te lo juro por mi madre que está en el cielo, que todo lo que siento por ti es real, sincero y verdadero” o “Me cansé de eso. Rosa era muy drástica en algunas cosas me aburrió, me cansó. No pasaba tiempo con mi mamá”, son algunos de los mensajes que Paolo Hurtado le envió a Jossmery.





