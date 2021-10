María Fe Saldaña, expareja del cantante de salsa Josimar y madre de su próximo hijo, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales luego que compartiera una instantánea en la que dejó ver su pronunciada pancita de embarazada.

En la fotografía, la joven aparece de perfil y luce un jean y una blusa blanca que deja al descubierto su barriguita. “Lo mejor está sucediendo”, fue la leyenda que acompañó a la instantánea, que hasta el momento suma más de 35 mil “Me gusta”.

En los comentarios, sus seguidores le dejaron mensajes alentadores y le desearon lo mejor en su nueva etapa, además le pidieron que se centre solo en su futura bebita.

“Mafer que tu decisión de sacar adelanté tu sola a tu hija prevalezca, porque no mereces sobras de nadie, no como otras mujeres que lo aguantan todo ciegamente, olvidando su dignidad de mujer y madre”, “Bien Mafer, a seguir adelante y no retroceder”, “Bendiciones guapa un hij@ es lo más hermoso que a una mujer le puede pasar que dios te bendiga eternamente. Tú sigue a delante, tú puedes. No necesitas de un hombre para ser feliz. Todo da vuelta el karma existe”, son algunos comentarios que se leen en el reciente post.

Hace poco, María Fe Saldaña mostró por primera vez su avanzado embarazo, luego que confirmara estar esperando un hijo de Josimar, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace varios meses. Además, se cree que el salsero se habría comprometido en matrimonio con su una mujer cubana, con quien se dejó ver en la fiesta de cumpleaños de su mamá.

