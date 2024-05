José Miguel Argüelles se ganó el corazón de chicos y grandes con su papel de Cristóbal en la telenovela Papá en apuros. A sus 25 años de edad, asegura que siente que su esfuerzo ha dado frutos, pues venía trabajando desde hace siete años para un papel así. Y también porque tuvo inicios difíciles, fue repartidor de comida y trabajó en limpieza de edificios. Hoy estrena Boys, una obra teatral en la que es uno de los protagonistas; va hasta el 1 de junio, los jueves, viernes y sábados, a las 8:30 de la noche, en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. Las entradas a la venta en Joinnus.

¿Cuál es la trama de la obra teatral Boys?

Boys es un proyecto que me presentaron en diciembre del año pasado y me pareció muy interesante. Es una comedia salvaje y conmovedora acerca de estudiantes que están en su último día en la universidad y que ven su futuro como incierto. Justo antes de la graduación, hay una fiesta donde todos se juntan, pero existe un gran problema: una huelga y se acumula la basura. Esto vuelve locos a todos porque todo huele muy mal. Los ánimos están muy caldeados porque están en un momento crucial y deberán afrontar la vida tal como es. Hay personajes que no saben cómo expresar sus problemas y termina siendo una bomba de tiempo.

¿La basura es una metáfora de lo que están a punto de vivir en la vida adulta?

Podría ser. También se podría ver como la mochila que uno carga, bolsas de basura que no te dejan avanzar, que de alguna forma te van pudriendo la mente.

Interpretas a un joven muy idealista.

Sí, a Benny, una persona muy idealista. La palabra realismo está un poco alejada de él. Es muy romántico, quiere que todo termine, pero el mundo en el que se encuentra es un poco gris y tiene que toparse con esa realidad y tendrá que desarrollarse en ese mundo.

José Miguel Argüelles interpretó a Cristóbal en Papá en apuros. (Foto: Javier Zapata PERÚ21)

Dista mucho de tu personaje anterior, ¿te costó prepararte?

No, estuve ensayando unos seis meses para esta obra. Es un personaje muy distinto. El anterior era un cadete de la Escuela Naval. Este es más sensible, se ve más vulnerable. Y eso a mí me agrada bastante porque es una faceta totalmente distinta a lo que he venido mostrando, al menos, en televisión. Me he tomado el tiempo para descubrir el personaje.

Comentaste que estuviste esperando siete años hasta que llegó la gran oportunidad.

Sí, de hecho, tuve muchos trabajos diferentes a la actuación. Trabajé en restaurantes, hice delivery de comida, también estuve limpiando edificios. Ningún inicio es fácil y eso me hace valorar las oportunidades que aparecen. Este año ha sido una locura, he tenido mucho trabajo, pero después de esta obra, todavía no sé qué me depara el futuro. A veces la vida del actor es incierta. Si tienes suerte, terminas un proyecto y luego empiezas otro proyecto, y es muy emocionante, pero también puede pasar que hay un espacio en el que no hay nada y caes en pequeños huecos.

Hace unos días se acabó Papá en apuros, la primera telenovela de la cual formaste parte de principio a fin. ¿Cómo fue esa experiencia?

Sí, ha sido muy gratificante. Ha sido bonito, ha sido una experiencia nueva. Yo no había grabado una nota así de extensa, había tenido participaciones en otros trabajos, pero nunca así, fueron seis meses de corrido... Para ver el capítulo nos juntaron a los dos elencos: Papá en apuros y Pitucas sin lucas. Creo que fue un gesto muy bonito y se demostró más que nunca lo unido que era el equipo. Hubo mucha emoción, han corrido muchas lágrimas. Yo también me emocioné un poco al final porque es algo para lo que venía trabajando y esforzándome desde hace tiempo y creo que es un logro importante en mi carrera. Un paso muy grande y poco a poco uno va consiguiendo cosas importantes. Eso hace que crea que lo que estoy haciendo valga la pena.

Los seguidores quieren saber si habrá segunda parte de Papá en apuros.

No, no hay segunda parte de Papá en apuros o al menos hasta donde yo estoy enterado. Es un proyecto, es una coproducción con Mega TV de Chile y ahí, si no me equivoco, no hacen segundas temporadas. Yo estoy muy de acuerdo en eso, creo que cerraron la historia de manera bonita. Pero si hubiera segunda parte, yo estaría encantado de participar. A veces las segundas partes arruinan un poco la esencia de lo que fue la primera.

José Miguel Argüelles forma parte de la obra Boys que se estrena hoy en el CC. de la Universidad de Lima. (Foto: Javier Zapata PERÚ21)

Tus seguidores se han incrementado, incluso han abierto un club de fans en Chile, donde también se emite la novela.

Sí, estuve en Chile hace un tiempo, promocionando la novela y conocí al club de fans de allá, manejado por una chica chilena. Siempre estamos en contacto. La novela me ha dado mucha exposición y los seguidores van incrementando de a poquitos en las redes sociales y eso también te da otro tipo de oportunidades laborales, por eso también lo agradezco bastante. La gente me dice cosas bonitas en las calles, me saludan, todo eso es lindo.

Me contaste que te han hecho propuestas subidas de tono.

Sí, he tenido comentarios subidos de tono de hombres y mujeres, pero prefiero ignorarlos y ya, ahí queda. Por ejemplo, una vez me preguntaron cuánto cobraba por mandar fotos de packs (desnudo), pero yo siempre me quedo con lo agradable y los buenos deseos. Siempre hay de todo en las redes sociales, es parte de...





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO