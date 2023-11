Johanna San Miguel anunció que se tomará unos días de descanso en Europa, por lo que no conducirá “Esto es Guerra”. Tras ello se confirmó que una nueva conductora asumirá su rol durante su ausencia, y los rumores apuntan a que Katia Palma podría ser la encargada de ser su reemplazo.

“Johannita, un mensaje del productor general, Tú no vas a estar la próxima semana así que los cambios empiezan por la conductora, tranquila nomás, no te hagas problemas” , le dijo el Tribunal a la conductora.

Ante esto, Johanna respondió de forma sarcástica que su reemplazo podría ser Katia Palma, con quien hace poco tuvo una discusión pública.

“No me digas, van a traer a alguien que su nombre empieza con K y su apellido con P... qué pena no voy a estar, estaré en Barcelona, si es la persona que estoy pensando, ni ganas me da de verlo, me da urticaria” , comentó.





