Jonathan Maicelo vuelve a ser noticia, pero no por un triunfo en el boxeo. Una vez más, el deportista peruano fue acusado de golpear a un joven a las afueras de su gimnasio en Pueblo Libre.

Leonardo Gavelán, el agredido, comentó en el programa ‘Amor y Fuego’ que ha pasado por el Médico Legista y ha hecho su denuncia contra el boxeador nacional. El joven dijo que el boxeador lo agarró a puñetazos en la espalda en plena vía pública mientras caminaba por la calle.

Maicelo, por su parte, se defendió y dijo que el denunciante pasó por su gimnasio insultándolo. Además, dijo que por ser boxeador si él golpea “en el rostro (a una persona), se le hincha la cara, ese muchacho no tenía nada porque no lo toqué”. El deportista sí reconoció que increpó al joven y que “no le he pegado, pero ganas no me faltaban”.

El boxeador también dijo que esperará los resultados del médico legista del Gavelán para denunciarlo, y cuestionó el trabajo de la prensa e espectáculos.

“Les encanta crear morbo, están mal informando, soy boxeador profesional, si golpeo a una persona mínimo le hincho el ojo, le dejo un hematoma. Supuestamente le metí 6 golpes, mínimo tiene que tener un hematoma”, agregó.

