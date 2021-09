Jonathan Maicelo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. El boxeador fue denunciado por un joven a quien presuntamente agredió en la vía pública.

En un adelanto de “Amor y Fuego”, aparece el joven explicando cómo fue agredido por Maicelo. “Yo estaba de espalda, no lo sentí, no lo vi venir. El señor (Jonathan Maicelo) me agarra a puñetes. Me ve de lejos y me empieza atacar”, relata la presunta víctima.

En las imágenes también se puede ver al deportista dentro de una comisaría junto a tres efectivos policiales.

Las reporteros del programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González buscaron la versión de Jonathan, quien se defendió diciendo que últimamente “mucha gente lo está provocando”.

“Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, sentenció a las cámaras del programa de Willax TV.

Cabe señalar que hace un mes y medio, el boxeador fue acusado de botar el celular a una mujer que lo intentaba grabar.

Jhonatan Maicelo se defiende de criticas por atacar a una mujer

Jhonatan Maicelo se defiende de criticas por atacar a una mujer El boxeador peruano se defendió de las criticas que recibió tras ser captado en un video agrediendo a una mujer. “Ahora serán feministas cuando les conviene, seguro”, dijo Jonatan. (Fuente: América TV)