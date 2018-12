Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith , confesó que tuvo la idea de atentar contra su vida cuando en un momento de su carrera alcanzó la fama en Hollywood.

La actriz realizó esta declaración luego que el humorista, Pete Davidson, ex novio de Ariana Grande, publicara un polémico mensaje en sus redes sociales diciendo que ya no quería “permanecer más en este mundo”.

"Había llegado a Los Ángeles y había obtenido cierto éxito y me di cuenta de que esa no era la respuesta. Eso no iba a solucionar todo… en realidad hizo que las cosas empeoraran. Tenía intenciones suicidas, y tuve un colapso emocional total", confesó la actriz durante su programa "Red Table Talk" de Facebook.

Anteriormente, la esposa de Will Smith también habló de su experiencia y la importancia de crear conciencia sobre los problemas de salud mental, esto después de darse los suicidios de Kate Spade y Anthony Bourdain.

"Una cosa que he aprendido en mi vida, a lo largo de los años, es que la salud mental es algo que debemos practicar a diario, no solamente cuando surgen problemas... Los suicidios de Kate y Anthony me recordaron ese sentimiento de cuando yo estaba tan desesperada que había considerado el mismo fin muchas veces", escribió Jada Pinkett en Instagram en junio.

"En los años que pasé trabajando en mi recuperación, hace muchísimo tiempo atrás, me di cuenta que la mente y el corazón pueden ser extremadamente delicados sin los cimientos de un espíritu formidable", agregó en su momento.

Finalmente, la esposa de Will Smith recomendó a aquellas personas que tienen este tipo de pensamiento que busquen ayuda y que se rodeen de gente positiva que las ayude en los momentos difíciles.

"Lo que como, lo que miro en Televisión, el tipo de música que escucho, cómo cuido mi cuerpo, mi práctica espiritual, el tipo de personas con las que me rodeo, la cantidad de estrés que permito y demás… contribuyen a mejorar o a deteriorar mi salud mental. La salud mental es algo que practico a diario. Es un práctica de profundo amor propio", señaló Jada Pinkett Smith.