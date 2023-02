Mientras crecen los rumores de reconciliación entre Mario Vargas Llosa y su exesposa Patricia Llosa, el escritor concedió una entrevista a El Mundo de España, donde revela que estuvo muy enamorado de la socialité Isabel Preysler, y que tras las ruptura fue asediado por la prensa durante casi un mes.

“Su vida ha tenido siempre una parte pública, que en los últimos años se ha intensificado. Ha estado en el epicentro de una burbuja que puede resultar irreal. ¿Cómo definiría esa vivencia? ¿Se sentía un poco entomólogo?”, le pregunta El Mundo en relación con Isabel Preysler. Y responde: “No, no, yo estaba muy enamorado de Isabel. Pero digamos, ese mundo no es mi mundo”.

El escritor recuerda que durante un mes, cuando salía a caminar a las 7 de la mañana, los periodistas estaban en su puerta. Ahora, afirma, ya no están y es una “maravilla”.

En otro momento de la entrevista con El Mundo, remarca que “nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido ridiculizar a Isabel”.

“No me arrepiento de nada, absolutamente”, le dijo también al escritor y periodista Manuel Jabois.

“No haciendo ninguna declaración. Yo no he hecho ninguna sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas, periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba”, ha apuntado, tras agregar: “La experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros”.

Vargas Llosa y Preysler se comprometieron hace más de 8 años (Foto: Agencias)

¿VARGAS LLOSA SE RECONCILIA CON PATRICIA LLOSA?

El escritor peruano Mario Vargas Llosa habría tenido una romántica salida con su expareja Patricia Llosa, con quien estuvo casado más de 50 años.

La prensa española informó sobre esta supuesta velada que ocurrió en Madrid. De acuerdo con el programa ‘Ya es mediodía’, el novelista y su exesposa cenaron en un reconocido restaurante italiano ubicado en el centro de la capital de España el último martes.

Estuvieron acompañados por su hija Morgana y una de sus nietas. “La pareja disfrutó de una romántica e Íntima velada en uno de los restaurantes italianos preferidos del escritor. Recordemos que es la primera vez que la que fuera su pareja se deja ver desde la separación de Vargas Llosa”, señalaron en el informe.

