La cantante Tini Stoessel sigue sorprendiendo a sus seguidores con su nueva música. Tras el lanzamiento de ‘Ella dice’ con Khea, la argentina anunció el estreno de su nuevo single y videoclip de ‘Duele’ en colaboración con John C.

Esta nueva canción es una atrevida fusión entre tango tradicional y trap, en la cual Tini explora sus raíces argentinas. La canción fue producida por Andres Torres y Mauricio Rengifo y está basada en la emblemática canción de tango “La Cumparsita”, reconocida mundialmente.

El videoclip fue dirigido por Eduardo Casanova y muestra un sensual tango, coreografiado con elegancia y pasión. 'Duele’ es una historia de un amor no correspondido y sin dudas sumará a los más de 3.5 billones de audio y video streams combinados que tiene Tini en su actual repertorio.

“Estoy muy feliz de lanzar ‘Duele’ en colaboración con un artista argentino, John C, después de haberla grabado hace casi 2 años atrás, hoy finalmente puedo compartirla. El Tango y el Trap son géneros musicales muy diferentes. Fue un desafío interesante mezclarlos y hacerlos que suenen bien juntos”, expresó Tini mediante un comunicado de Universal Music.

Desde su álbum debut en 2016, Tini se ha convertido en una de las artistas latinas más reconocidas en el mundo con más de 31 millones de followers sumando todas sus redes sociales. Además, sus constantes éxitos musicales le han abierto las puertas a colaboraciones con grandes artistas.

En su repertorio, Tiene tiene numerosas colaboraciones con grandes artistas como Sebastian Yatra, Karol G, Morat, Greeicy, Cali y El Dandee, Mau & Ricky, Alesso, Jonas Blue, Alvaro Soler, Ovy on the Drums, Nacho, Khea y The Vamps. Por si fuera poco, incursionará en la televisión española como co-coach en la nueva temporada de ‘La Voz España’ junto a Alejandro Sanz.

