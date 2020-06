“Teresa” fue una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro, estrenada en 2010 como una historia de amor y ambición que protagonizaron Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Aarón Díaz, Ana Brenda Contreras, Margarita Magaña, Manuel Landeta, entre otros talentos.

Gran parte del éxito del melodrama se debió a la dinámica entre sus estrellas, Boyer y Contreras entre ellas, sobre todo cuando luchaban por el amor de Aarón Díaz, uno de los galanes de la trama.

La rivalidad entre Teresa y Aurora dejó muchas escenas para el recuerdo y hoy, gracias a las redes sociales, Ana Brenda Conteras ha vuelto viral una de estas.

"Teresa" es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa (Foto: Televisa)

LA PELEA ENTRE ANGELIQUE BOYER Y ANA BRENDA CONTRERAS

Diez años después del estreno de “Teresa”, Ana Brenda Contreras revivió -vía TikTok- una de las peleas más memorables que su personaje tuvo con Teresa, interpretada por Angelique Boyer.

En la grabación, Aurora le reclama a su ‘amiga’ por buscar de nuevo a Mariano Sánchez y tienen una fuerte discusión por el amor del galán, escuchándose una de las frases más icónicas de la primera.

“Quizá no te buscaría si tú no le dieras alas, pero hoy dices que te casas con otro y mañana que tienes dudas, y no es justo Teresa. Mariano se ilusiona y luego sufre más”, menciona Ana Brenda.

Angelique Boyer, por supuesto, reacciona como Teresa y replica lo siguiente para humillar a Aurora: “Aurora, perdóname, pero hace mucho que te dejé el camino libre. No es mi culpa si no has logrado que Mariano se fije en ti. En vez de preocuparte por mí, arréglate, cambia tu ropa, tu peinado. Haz algo para que Mariano te voltee a ver”.

¿Qué contesta Aurora? “Lo que haga o deje de hacer es mi problema, yo no necesito adornarme, al menos yo sí soy honesta y estoy con él de corazón”.

Visto este video, los fans le pidieron a Angelique Boyer unirse a Ana Brenda Contreras y revivir juntas este emblemática escena de “Teresa”.

ANGELIQUE BOYER TAMBIÉN REVIVE A TERESA EN TIKTOK

Angelique Boyer volvió a causar alboroto entre sus seguidores tras publicar un video en su cuenta de TikTok donde le dio vida a ‘Teresa’, uno de los papeles más populares de las telenovelas y que la lanzó a la fama.

En las divertidas imágenes se escucha que uno de los varones de la telenovela le está diciendo: “Eres una zorra” y ella responde inmersa en su famoso personaje.

“No, no, soy una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo, en cambio tú me das pena, sabes qué, voy a pedirle a Dios para que te ilumine, o elimine”, dice Boyer.

Sin duda, este curioso video ha desatado las risas de los fanáticos de la pareja de Sebastián Rulli, quienes se han emocionado al recordar a Teresa, la inolvidable villana de las telenovelas.

¿ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI SE ENAMORARON GRABANDO “TERESA”?

El actor argentino contó, recientemente, que fue durante la producción de “Teresa”, en la que la pareja dio vida a ‘Arturo’ y ‘Teresa’, que nació su admiración como actriz hacia Angelique Boyer.

“Sinceramente siempre la admiré como actriz, yo la conocí en una telenovela que todo el mundo conoce, ‘Teresa’ y me llamó la atención su profesionalismo, su entrega, su actitud, su talento, entonces dije, ‘qué buena actriz, que buena compañera’", dijo el protagonista de “El Dragón” en entrevista con Yordi Rosado.

Rulli resaltó que en aquella época su interés por la estrella de televisión jamás cruzó la línea de la admiración y que nunca hubo coqueteos ni nada que se le pareciera, porque en ese momento vivía uno de los momentos más plenos de su vida.

Fue el set de grabación de “Teresa” el escenario para iniciar un primer acercamiento de los actores (Foto: Televisa)

“Disfrute muchísimo esa historia y yo estaba pasando también por un momento de plenitud, estaba recién siendo papá, pero bueno mi situación era nada qué ver, nunca hubo esa línea de coqueteo, nada, nada”, contó.

En otro momento el actor señaló que la química que proyectaban en pantalla fue producto de la ficción y quedó en los sets de grabación. Pero fue luego de “Teresa”, cuando sus vidas personales tuvieron cambios, que el destino se encargó de unirlos fuera de la ficción y empezar una vida juntos.

“La verdad es que la vida nos fue llevando a que todo fuera perfecto para saber que queríamos que estar juntos”, dijo el actor argentino.

VIDEO RECOMENDADO

Sebastián Rulli y Angelique Boyer encienden TikTok con baile (23/04/20)