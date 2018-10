Shakira lanzará una serie web biográfica llamada "Shakira Dream", en la que narrará sus vivencias, revelará secretos de su familia y hablará sobre el camino que tuvo que recorrer para poder convertirse en una estrella.

"El primer capítulo del nuevo proyecto (de Shakira) llevará como título 'Music is My Life' (La Música es Mi Vida) (...) Cabe recordar que 'Shakira Dream' es el nombre que también llevará su nueva fragancia", anunció Caracol TV en su página web.

Shakira también utilizó sus redes sociales para publicar un adelanto de lo que será la producción, a través de un video que hace un breve repaso de su carrera.

"'La música es mi vida/Music is my life'. No se pierdan el primer episodio de la serie de #ShakiraDream, la nueva fragancia de Shakira", escribió Shakira junto al clip.

En el video, Shakira revela: "Mi sueño fue siempre el de crear y el de expresarme porque sólo así me sentía verdaderamente libre. Un sueño nunca se acaba, un sueño siempre está vivo, hay que luchar y luchar día a día para conseguirlo".

Shakira comenzará su gira "El Dorado World Tour" por Latinoamérica este 11 de octubre en México, y recorrerá República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, donde dará su último concierto el 3 de noviembre.