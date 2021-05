El cantante de bachata Romeo Santos utilizó sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia de la muerte de uno de sus familiares más cercanos, su tío Eduardo, quien murió tras una ardua lucha contra el coronavirus.

A través de sus stories de Instagram, el exintegrante de Aventura compartió una fotografía al lado de su tío. Junto a la instantánea escribió un breve mensaje donde explicaba que su familiar había ingresado hace dos semanas al hospital por una dolencia en el pecho.

“A mi no me gusta utilizar mis redes sociales para dar malas noticias, y mucho menos me acostumbro a dar detalles sobre asuntos personales. Sin embargo, por el cariño que sé que muchos ‘Roemistas’ le tienen a mi tío Eduardo, les informo que hace unas 2 semanas fue ingresado al hospital debido a una molestia en el pecho”, escribió Romeo Santos.

“Allí fue diagnosticado con COVID-19 y su salud fue empeorando con otras complicaciones. Con un nudo en mi garganta, asombrado y con dificultades de aceptar esta realidad, comparto con ustedes que el miércoles por la noche se nos fue mi tío, pero se marchó en paz”, añadió Santos.

El cantante Romeo Santos compartió esta publicación para dar a conocer la muerte de su tío. (Foto: @romeosantos)

En su mensaje, el cantante de bachata aseguró que su tío fue “un hombre lleno de fe, fiel creyente en Dios. Por eso sé que ahora él se encuentra en un mejor lugar”.

Asimismo, Romeo Santos agradeció las muestras de cariño de sus fans hacia su familia. “Agradezco sus oraciones y condolencias. Lo amo y lo extrañaré todos los días de mi vida, hasta que nos encontremos nuevamente”.

VIDEO RECOMENDADO

Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla