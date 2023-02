¿Bad Bunny y Kendall Jenner están juntos? El último fin de semana ambos fueron vistos en un exclusivo restaurante de Beverly Hills, en Los Ángeles, Estados Unidos. Esto causó el revuelo de los periodistas de espectáculos, que no dudaron en esperar por un buen rato afuera del establecimiento hasta que saliera la pareja.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el intérprete de ‘Tití me preguntó' y la modelo no estaban solos. Ambos se encontraban con Justin Bieber y su esposa, Hailey, quienes son grandes amigos de Jenner.

Esta segunda cita se produjo el último sábado por la noche, días después de que fueran vistos en una discoteca de Los Ángeles. Al finalizar la cita doble, el ‘Conejo Malo’ salió por una de las puertas traseras, mientras que Kendall abandonó el local por otra puerta.

De acuerdo con los reportes de la prensa local sobre su salida nocturna, ambos se la pasaron en plan romántico y besándose en el club nocturno al que asistieron.

¿Quién es Kendall Jenner?

Es la hermana de Kim Kardashian. Nació en 1995 y se hizo conocida en el 2007 gracias a sus apariciones constantes en el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’.

La presencia de Kendall también ha sido recurrente en los numerosos spin offs de este programa: Khloe and Kourtney Take Miami, Kim and Kourtney Take New York y Khloé & Lamar.





