Peter Dinklage, uno de los actores más reconocidos del reparto de la exitosa “Game of Thrones”, estará entre los protagonistas de la esperada secuela de “The Hunger Games”, que llevará como título “The Ballad of Songbirds and Snakes”.

El actor, según confirmó este lunes la prensa de Hollywood, se unirá a un llamativo reparto en el que también participará la latina Rachel Zegler (“West Side Story”) y Hunter Schafer, tremendamente popular por su trabajo en “Euphoria” junto a Zendaya.

En la secuela, Dinklage dará vida a Casca Highbottom, el decano de la Academia y creador de los Juegos del Hambre en los que participan el resto de jóvenes.

Por su parte, Schafer interpretará a Tigris Snow, la prima y mano derecha de Coriolanus Snow (interpretado por Tom Blyth), personaje en cuya historia se centrará esta nueva entrega de “The Hunger Games”.

De hecho, la trama de “The Ballad of Songbirds and Snakes”, que se estrenará el 17 de noviembre de 2023, se sitúa varias décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen en la saga original de “The Hunger Games” y relatará el ascenso de Coriolanus Snow como líder autócrata del estado de Panem.

Zegler, ganadora de un Globo de Oro este año por su papel de María en la última adaptación del musical “West Side Story”, encarnará a Lucy Gray Baird en esta producción.

Se trata de la quinta cinta de “The Hunger Games”, la serie de películas de aventuras distópicas basada en la trilogía de la autora estadounidense Suzanne Collins. El filme volverá a estar dirigido por el veterano cineasta responsable de las primeras entregas, Francis Lawrence, junto a sus socios Nina Jacobson y Brad Simpson.

