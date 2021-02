Niurka Marcos señaló que su hija Romina fue víctima de una negligencia médica debido a un procedimiento estético que se realizó hace unos años y por el cual hasta ahora paga las consecuencias.

La cubana contó que el problema inició hace cinco años cuando se aumentó los senos. “Le pusieron una prótesis arriba del músculo y otra prótesis debajo. Y esto lo sé por el experto, que es el médico que la atendió”, contó al programa “De primera mano”.

“Eso le dio molestias, dolores de espalda, de cabeza, desgarres de músculos. Y lamentablemente, mi hija sufrió bastante las consecuencias de una negligencia”, afirmó.

Los problemas se fueron agravando y Romina tuvo que someterse a nueva nueva cirugía para retirarse los implantes en la zona.

“(Estuvo) delicada porque no fue así de vanidad; ‘me voy a poner los senos’, no. Al contrario... Y no fue solamente que le quitaron la prótesis. Le reconstruyeron los senos porque además la lastimaron porque se las pusieron muy mal”, reveló.

Marcos confesó sentirse mal por no haber estado presente en la primera cirugía pues sucedió hace 5 años, ella estaba trabajando y fue un regalo para el cumpleaños número 20 de Romina. “Estoy angustiadísima y con muchísimo cargo de conciencia”, sentenció.

La joven ha hablado de los problemas que sufrió tras la cirugía en su canal de YouTube. Ambas esperan encontrar la luz tras al final del túnel, pues pronto le realizarán una nueva operación muy invasiva, la cual la dejará inmóvil por más de dos días, según dijo Niurka.

