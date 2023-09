Nicola Porcella reveló estar teniendo problemas legales en México, país en el que ahora reside. Según sus declaraciones, una tercera persona ha registrado su nombre como marca ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en el país azteca.

Porcella expresó su preocupación por esta situación inesperada y dijo que ya está tomando cartas en el asunto.

“Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando. Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo ”, reveló.

Nicola Porcella también aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo brindado por su público y lamentó que algunas personas estén dirigiendo comentarios negativos hacia sus compañeros del denominado “Team Infierno” de “La casa de los famosos México”.

“La verdad es que nos llevamos todos súper bien. Yo los quiero mucho, pero si no se da que hagamos videos juntos es porque de verdad estamos full y estamos aprovechando”, explicó el modelo.





