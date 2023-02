El reconocido director de cine español Carlos Saura murió a los 91 años en Madrid, un día antes de la ceremonia en la que iba a recibir un Goya de Honor en los premios de la Academia de Cine.

Nacido en Huesca (el norte de España), Saura es celebrado por ser el creador de obras españolas como “La caza”, “La prima Angélica”, “Cría cuervos” y “Ay, Carmela”.

“Saura fue uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español”, avisa el comunicado de la Academia de España. Según escribe, Saura falleció en su hogar, rodeado de su familia y amigos.

La Academia de Cine avisó de ello en su Twitter oficial:

Fallece Carlos Saura, el maestro que convirtió la realidad española en cine.https://t.co/unQ8vMVsFC — Academia de Cine (@Academiadecine) February 10, 2023

Pero la Academia recalca que el cineasta trabajó hasta el último día de su vida, habiéndose estrenado su última película, Las Paredes Hablan, la semana pasada.

Frente a esto, la Academia ha admitido que se preparará un homenaje el sábado para su amigo, durante a 37 edición de los premios Goya: “Mañana, en el Auditorio Andalucía de Sevilla, se conmemorará la memoria de un creador irrepetible”.

Más figuras importantes del cine español salieron a dar su pésame. Antonio Banderas, quien fue amigo cercano de Saura, también compartió sus pensamientos en Twitter:

Con Carlos Saura muere una parte importantísima de la historia del cine español. Deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda sobre los comportamientos del ser humano.



Descansa en paz amigo.#DEP #CarlosSaura pic.twitter.com/B7AU9wGWbU — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 10, 2023

Considerado uno de los grandes del cine español, junto a Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, Saura mantuvo una carrera larga y ecléctica en donde dirigió un número grande y variado de películas. De alegorías políticas a musicales, Saura incluso pudo ganar premios Goya por sus obras en más de una ocasión.

Sus películas mayormente son la trilogía flamenca de “Bodas de sangre” (1981), “Carmen” (1983) y “El amor brujo” (1986); “Cría Cuervos”, en 1975, con la ganó el jurado en Cannes, siendo una alegoría de la dictadura franquista; y “¡Ay, Carmela!”, con la que obtuvo 13 premios Goya, entre ellos a mejor película. También era un talentoso fotógrafo en su tiempo libre.

“He tenido suerte. Siempre lo digo: soy un elegido porque he hecho lo que me ha gustado hacer, he tenido conversación social suficiente, la economía suficiente para seguir viviendo y siete hijos. No me puedo quejar”, detalló Saura a El País en 2020.





VIDEO RECOMENDADO

Tres especialistas disertan sobre la oportunidad para actualizar el Código Penal peruano en lo referente a los delitos de terrorismo. Los invitados que debaten este tema son: Rubén Vargas, exministro del Interior; José Baella, exdirector de la Dircote y Julio Galindo, exprocurador antiterrorismo. El panel será dirigido por Óscar Quispe, jefe de Investigación de Perú21.