Ángela Ponce, la primera transgénero que ganó la corona como Miss España, presentó a su novio que responde al nombre de Gabriel Rodríguez.



Se trata de un atractivo y rubio modelo, actor y animador de España con quien la reina se ha exhibido en eventos públicos y en redes sociales.

Según medios españoles, la pareja de Miss España nació en Sevilla y vive en la ciudad de México. En Instagram, tiene más de 58 mil seguidores y en sus redes sociales se le ha visto en provocativas fotografías.

La reina española también nació en Sevilla, y a los 16 años comenzó a tratarse con hormonas. Para cuando tenía 24, se sometió a una vaginoplastía. Sin embargo, ella aclaró que "para ser mujer no se necesita una vagina".

Perteneciente a una familia de religión católica, la Miss España es la segunda de tres hermanos y desde siempre contó con el apoyo de su familia en torno al destino que quería forjarse.

Tras ser elegida como la soberana de la Madre Patria, fue cuestionada por su condición de transexual y por ser la primera en ir a un reinado como el Miss Universo. Miss Colombia aseguró que las competencias de belleza internacional son para "quienes nacen mujeres".



"TENGO DERECHO"



La respuesta de Ponce no se hizo esperar. "Les diría que respeten las bases del Miss Universo, que me admiten. Yo tengo derecho a estar allí. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui. Soy mujer con una característica diferente y creo que eso nos suma, nunca nos va a restar", precisó en su defensa.

TE PUEDE INTERESAR: