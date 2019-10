Miley Cyrus no puede mantenerse lejos de la polémica. No ha pasado mucho tiempo de su divorcio con el actor Liam Hemsworth cuando decidió iniciar una relación con Kaitlynn Carter, romance que terminó a las pocas semanas, y ahora nuevamente captó la atención de los medios al ser grabada besando al cantante australiano Cody Simpson.

Sin embargo, esta vez, la intérprete de ‘Breaking Ball’ no dejó pasar mucho tiempo tras revelarse sus imágenes con el ex de la modelo Gigi Hadid y se pronunció a través de su cuenta de Instagram. En un detallado mensaje respondió a las críticas en su contra tras la ruptura con Hemsworth y la manera desenfrenada en la que estaría llevando su vida tras su separación.

“Sé que el público se siente involucrado en mi anterior relación porque se sintió como si lo vieran desde el principio. Creo que es por eso que las personas siempre se han sentido tan autorizadas sobre mi vida y cómo la vivo porque me han visto crecer. Pero ahora soy mayor y tomo decisiones como adulto conociendo la verdad/ los detalles/ la realidad”, indicó en la primera parte del comunicado.

En otro párrafo critica el machismo con el que se celebra a los hombres que sostienen muchas relaciones mientras que a las mujeres se les critica por hacer lo mismo. “los hombres (especialmente los más exitosos) rara vez se siente avergonzados. Se los conoce como ‘leyendas’, ‘rompecorazones’”, mientras que las mujeres son cuestionadas y denigradas.

Finalmente, la popular ‘Hanna Montana’ pidió que no la dejen actuar libremente pues, según aseguró, tiene una vida plena que no cambiaría por privacidad.

“Esta cosa de ‘citas’ también son nuevas para mí. Nunca he sido una mujer adulta y experimentado eso. Estuve en una relación comprometida durante casi toda mi adolescencia y principios de los 20, con la excepción de algunos descansos. No me compadezcan, no es lo que estoy pidiendo. Tengo una gran vida, no la cambiaría por privacidad, ¡pero no me hagas esto incómodo!”,

SOBRE CODY SIMPSON

Respecto a su nueva conquista, la artista estadounidense compartió una historia con la foto de Cody sin polo afirmando que era su tipo. “22, australiano (mi tipo) abdominales”, escribió.

Habló sobre lo que le gusta de Simpson.

En otra publicación, en tanto, compartió unos minutos del vídeo en el que se le ve besando al australiano y añade lo siguiente: “¿Puede una chica ir por un maldito acai bowl y tener una rutina matutina en paz?”, en una respuesta a la prensa.