Melissa Paredes: “Ojitos Hechiceros fue mi renacer en la televisión” | VIDEO

La modelo Melissa Paredes se hizo conocida en la televisión por su participación en el certamen Miss Perú 2013 y no solo por haber sido la ganadora, sino por la polémica que la obligó a renunciar a los pocos días de ser coronada.

La actual actriz conversó con Jaime Mandros, más conocido como ‘Choca’, en su segmento en el programa “En boca de todos” y se animó a contar los pasajes difíciles de su vida, pero también cómo ha resurgido en la televisión.

“Eso ya pasó, lo superé y si no hubiera sucedido no estaría conversando contigo. A raíz de que no fui Miss agarré otras cosas, me fui a otro lado e hice otras cosas. Mi familia siempre me apoyó, pero querían que siga adelante con el tema del Miss, yo no quería porque consideraba injusto que me cataloguen mal porque no hice nada grave”, recordó Melissa Paredes.

Asimismo, Melissa Paredes también reveló que su renuncia sucedió porque no sabía manejarse bien en el medio artístico, pero que pese a su retiro del certamen, la modelo confirmó que la llamaron para que vuelva a participar, incluso hace solo algunos meses.

“En ese momento no sabía manejar prensa, sabía hablar, pero no sabía los filtros que un personaje público debía tener; sin embargo, fui sincera… (¿Te propusieron volver al Miss Perú al poco tiempo?) Sí, es verdad. Ahora también para el Señora Perú, pero no lo haré”, reveló Paredes.

Por otro lado, la actriz participó de dos programas realities, “Bienvenida la tarde” y “Esto es guerra”, etapas que calificó como “divertidas y emocionantes”, pero señaló que no era tan aplicada al momento de competir. “Yo era floja, era un desastre como guerrera. Solo duré dos temporadas”, dijo.

Tras su paso por “Esto es guerra”, Melissa Paredes ingresó a “El gran show”, donde se coronó con un merecido tercer lugar; sin embargo, fue en este programa donde su vida cambiaría por completo.

En el show conducido por Gisela Valcárcel tuvo la oportunidad de que Michelle Alexander, productora, la observara para luego darle la oportunidad de realizar su sueño: convertirse en actriz.

Según recuerda la modelo, ella ya había sido elegida para ser ‘Clarissa’ en “Ojitos hechiceros”, pero ante la falta de una protagonista fue invitada a hacer el casting y quedó elegida. Lo demás es historia conocida, la telenovela se convirtió en un éxito y actualmente se transmite su segunda temporada por América TV.

Melissa Paredes: “Ojitos Hechiceros fue mi renacer en la televisión”. (Video: América TV)

“Hice una escena de llanto para el papel de ‘Estrella’ y, más allá de mis inseguridades, estaba nerviosa por perder el otro papel que me habían dado (Clarissa). Después me fui y Michelle me llamó para decirme que iba a ser la protagonista. Me quedé en shock”, precisó Melissa Paredes.

“ ’Ojitos hechiceros’ es el renacer de Melissa Paredes en televisión, tenía una historia, pero ha sido como volver a nacer frente a la imagen que tenían de mi”, puntualizó la actriz, que también tendrá una gira nacional con su show teatral “Aleteo Alelé”.