Maluma volvió a Instagram para responder todas las dudas tras polémica que se armó luego que Neymar subiera un video junto a sus compañeros del PSG cantando la canción ‘Hawái’ del colombiano, la misma que habría dedicado a su expareja Natalia Barulich quien es la actual novia del brasileño.

Maluma se le veía relajado rodeado de sus amigos quienes lo animaban a hablarle a sus más de 200 mil fans que se conectaron a su en vivo de Intagram. Él decía pregunten que les respondo todo.

Después de saludar a sus seguidores y animarse tomando una bebida empezó a hablar de lo todos esperaban que hablará, de Natalia Barulich, Neymar y su canción ‘Hawái’.

“Esta canción (Hawái) la escribimos en combo... me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó Maluma.

Sobre Natalia dijo: “terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quién fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados,… así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”.

Y sobre la canción ‘Hawái’ y Neymar, agradecíó al fubtolista que usarán su canción para celebrar el triunfo del PSG. “Pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí”, destacó el artista colombiano.

Finalmente dijo sobre la relación de Neymar con Natalia: “No sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace de su vida y hace lo que se le da la gana. Si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida”.

Sobre el cierre de su Instagram, dijo que lo hizo porque necesitaba espacio para sí y poder presentar su nuevo disco ‘Papi Juancho’: “Esta noche sale mi nuevo disco ‘Papi Juancho’, por eso me desaparecí de Instagram. Ese fue el único motivo por el que me desaparecí del Instagram, necesitaba un tiempo para mí, necesitaba depositar toda la energía, todo lo que soy a este nuevo lanzamiento, me siento muy feliz porque este es mi quinto álbum y ustedes no han dejado de apoyarme. Este año es de renacimiento”.

VIDEO RECOMENDADO:

Maluma reaparece luego de cerrar su Instagram tras video de Neymar cantando 'Hawai'