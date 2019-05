Maluma conquista a fanáticos bailando en Instagram [VIDEO]

Maluma viene pasando por un gran momento en su vida profesional como cantante de género urbano. El colombiano acaba de publicar un video en Instagram donde aparece bailando frente al espejo.

"Una lavada de dientes con flow #11PM a todo volumen ¿Ya la escucharon? #1111", escribió Maluma en su cuenta personal de Instagram. El video tiene más de un millón de reproducciones en la red social.

"El tema es buenísimo", "Sensacional disco", "Eres el mejor del mundo", "Muy buen baile", "Siempre genial", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Maluma.

Como se recuerda, el nuevo disco de Maluma es todo un éxito en América Latina. Al respecto, el cantante expresó los siguiente: “Ayer fue el lanzamiento de mi disco 11:11 y acá les resumo un poco la noche... Gracias a mi familia, amigos, equipo de trabajo por ayudarme a cumplir mis sueños y ser parte de todo esto”.

“No me canso de agradecer a Dios y al universo por entregarme tantos momentos inolvidables. 11:11 está afuera y si no lo has escuchado estás en Naaaaa. LOS AMO”, sentenció Maluma en su cuenta de Instagram.

