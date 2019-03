Luis Miguel: Este es el posible setlist de su concierto en Lima [VIDEOS]

Todo está listo. Luis Miguel ya está en Lima para dar su presentación este domingo 10 de marzo en el Jockey Club del Perú, como parte de su gira '¡México por siempre!'.

El 'Sol' ya ha recorrido varios países de Latinoamérica, entre ellos Chile, Argentina y Paraguay. Ahora es el turno de Perú, donde miles de seguidores lo esperan para cantar junto con él sus mejores éxitos.

El diario El Comercio reunió los temas que el cantante interpretó en sus conciertos en el Movistar Arena, en su última visita a Chile; y en el Jockey Club de Paraguay, con la gira "México por siempre".



1. "Si te vas"

2. "Tú sólo tú"

3. "Amor, amor, amor" (Bing Crosby cover)

4. "Devuélveme el amor"

5. "Suave"

6. "Por debajo de la mesa" (Armando Manzanero cover)

7. "No sé tú" (Armando Manzanero cover)

8. "Un hombre busca una mujer"

10. "Cuestión de piel"

11. "Oro de ley"

12. "Culpable o no"

13. "Te necesito"

14. "Amante del amor"

15. "Más allá de todo"

16. "Fría como el viento"

17. "Tengo todo excepto a ti"

18. "Entrégate"

19. "Hasta que me olvides"

20. "O tú o ninguna"

21. "No me puedes dejar así"

22. "Palabra de honor"

23. "La incondicional"

24. "Separados"

25. "Directo al corazón"

26. "1 + 1 = 2 enamorados"

27. "Tú y yo"

28. "La barca" (Roberto Cantoral cover)

29. "La mentira" (Álvaro Carrillo cover)

30. "Contigo en la distancia" (César Portillo de la Luz cover)

31. "Historia de un amor" (Carlos Eleta Almarán cover)

32. "Será que no me amas" (The Jacksons cover)

33. "Decídete"

34. "Los muchachos de hoy"

35. "Ahora te puedes marchar" (Dusty Springfield cover)

35. "La chica del bikini azul"

36. "Isabel"

37. "Cuando calienta el sol" (Los Hermanos Rigual cover)