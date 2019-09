Luego de la revelación de Yolanda Andrade, quien asegura estuvo casada con Verónica Castro, la actriz argentina Lorena Meritano se pronunció sobre el tema y confirmó que ambas tuvieron una relación larga.

En conversación con el periodista Lio Pecoraro en el programa ‘Todas las tardes’, Meritano, expareja de Andrade, señaló que la conductora mexicana no es de “mentir” y que ella le consta el romance que las dos vivieron.

“Yolanda Andrade es una mujer que adoro, que quiero con toda mi alma. Ella hizo alguna tipo alusión a eso en el programa, lo cual a mi me sorprende muchísimo. Ni te lo afirmo ni te lo desmiento. Jamás hablé de mi cama. Mi intimidad es mía”, precisó.

“Lo que diga Yolanda está bien. No es una mujer de inventar, de mentir. Yo si sé que ella tuvo una relación larga con Verónica Castro y estuvieron muy enamoradas. Yo no compartí momentos con ellas porque yo no vívía en México”, agregó

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO ANDRADE?

Como se recuerda, Yolanda Andrade sorprendió al confirmar que se casó con la reconocida actriz de telenovelas.

"Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces, una mujer divina. Estábamos en ese momento de pues ese amor que le da a uno (...) Nos casamos en Ámsterdam", comentó en un primer momento Andrade en una entrevista con Javier Poza.

Ante la insistencia del entrevistador para que admitiera que se trataba de Verónica, Andrade soltó un detalle que terminó desencadenando todo lo que vemos ahora.

“Fui madrastra de dos…”, “A mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea, ‘Vero’, ¿nos escucha? En el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta", dijo generando la sorpresa en más de uno.

Por su parte, Verónica Castro, salió al frente para desmentir a Yolanda Andrade y negó que ella sea la mujer con la que se casó simbólicamente hace unos años en Ámsterdam.

NO PUEDE MÁS

Por su parte, Verónica Castro anunció su retiro de los escenarios tras asegurar que no puede lidiar con el peso del escándalo causado por esta revelación que, en su momento, se encargó de negar.

Para realizar este anuncio, Castro publicó en su cuenta de Instagram un video de ‘Tal vez’, una canción de su hijo Cristian, que acompañó con un mensaje explicando su drástica decisión y agradeciendo a sus fanáticos por todos los años en los que la acompañaron.

"Asi es mi Cris. Y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y, como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. DLB!, escribió.