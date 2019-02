Liam Hemsworth revela que Miley Cyrus cambió su apellido al casarse | VIDEO

Después de casarse en una boda secreta a fines de 2018, Liam Hemsworth se presentó en el programa “Live With Kelly and Ryan” el viernes por la mañana y reveló que su esposa, Miley Cyrus , ha cambiado su apellido.

“Escuché que te casaste con una de mis personas favoritas, Miley Cyrus", dijo el co-presentador Kelly Ripa a Liam Hemsworth durante el show, por lo que el actor respondió: “Miley Rae Hemsworth ahora, en realidad”.

Liam Hemsworth explicó que, tras contraer matrimonio en diciembre de 2018, ella quiso usar su apellido: “Tomó mi apellido, aunque continuará siendo conocida como Miley Cyrus (profesionalmente)”.

“Creo que, honestamente, fue una de las mejores cosas al respecto. No le pedí que tomara mi apellido, pero luego ella me dijo: No, por supuesto que tomo tu apellido”, dijo Liam Hemsworth sobre su esposa Miley Cyrus.

Con respecto a su nuevo estado civil, el artista dijo que le tomó unas cuantas semanas asimilar que Miley Cyrus se había convertido en su esposa, pero ahora para ambos es algo normal, incluso en su celular la ha guardado como “esposa”.

Asimismo, sobre su boda íntima con Miley Cyrus, Liam Hemsworth explicó que no estaba en sus planes hacer algo ostentoso o extravagante: “Sabemos cómo nos sentimos el uno con el otro, solo queríamos hacer algo simple y orgánico y solo con la familia inmediata. Pero fue un muy buen día. Realmente especial."



Como se recuerda, tras una relación de una década Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron en una íntima celebración junto a sus familiares y amigos cercanos.