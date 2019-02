Lady Gaga da por finalizado su noviazgo con Christian Carino | FOTOS

Los rumores sobre la ruptura de Lady Gaga y Christian Carino comenzaron en la ceremonia de los premios Grammy, cuando la cantante llegó sola al evento y no lució su anillo de compromiso.

Un representante de la cantante y actriz confirmó la noticia a The Associated Press. No proporcionó más detalles.

“Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan”, señaló una fuente para la revista People. Luego agregó: “no hay una historia dramática” detrás de la separación.

Lady Gaga y Carino fueron vistos por primera vez en febrero de 2017, cuando la actriz y cantante se preparaba para su actuación en el Super Bowl, posteriormente ambos anunciaron que estaban saliendo y en octubre de 2018 confirmaron su compromiso.

Como se recuerda, el Día de San Valentín, Lady Gaga en vez de compartir fotos con su prometido, reveló que se había realizado dos tatuajes en su cuerpo.



Cabe señalar que Lady Gaga previamente mantuvo una relación de cinco años con Taylor Kinney, con quien se comprometió en febrero de 2015 antes de separarse en julio de 2016.