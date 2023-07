El reality mexicano ‘La Casa de los Famosos’ entra a su recta final. Esta vez, Nicola Porcella fue salvado por el público ayer, mientras que su compañero de equipo, Apio Quijano, fue eliminado.

“Estaba muy asustado, pero me dieron la mano todos, estoy feliz de estar nominado junto a dos estrellas internacionales. Si me tengo que ir, me voy feliz porque jamás pensé estar en este reality”, fue lo que dijo el peruano tras ser salvado.

Después de 50 días, Apio, cantante y presentador mexicano, se convirtió así en el séptimo eliminado y primer intengrante del ‘Team infierno’ en dejar la casa. Él junto al peruano y a Sergio Mayer pertenecían a dicho equipo.

Ahora, quedan en competencia 7 huéspedes: Nicola, Sergio, Wendy Guevara, Emilio Osorio, Mariana Barby Juárez, Jorge Llosa y Poncho de Nigris, quienes buscarán alcanzar el premio único de 4 millones de pesos. Por otro lado, la convivencia entre Nicola y Wendy (’Wencola’) queda asegurada una semana más para deleite de sus seguidores.