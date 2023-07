Nicola Porcella fue nominado y podría ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, tras ser propuesto por nada menos que la influencer Wendy Guevara. La nominación desató fuertes tensiones entre ambos concursantes, quienes se habían mostrado bastante unidos durante toda la temporada.

Durante una conversación con sus compañeros, Nicola Porcella Durante no dudó en reclamarle a Wendy Guevara por haberlo nominado, acusándola de haberle ‘clavado un puñal’. Además, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ planteó la idea de volver al Perú.

“Yo voy a pedir mi vuelo a Perú por lo menos a cuatro días para ver a mi hijo. A parte a allá me esperan mis culitos, esas que son leales, que no te dan puñaladas en la espalda. Yo me paré y dije: Jamás nominaría a Wendy, así dije” , enfatizó.

Sin embargo, Wendy Guevara no se quedó callada ante los reclamos de Nicola Porcella y le dijo que no debería sentirse incómodo por recibir una nominación.

“Pues bueno Nico, como aquí somos un equipo todos y nadie es pareja de nadie, este, yo creí que no iba a pasar nada si te nomino, pero si te molestas, es tu problema” , dijo.