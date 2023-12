Aunque pareciera algo de tiempos remotos, la amenaza de la guerra nuclear siempre está vigente en nuestra mente colectiva. La actriz Kristen Stewart (”Spencer”, “Crepúsculo”) ha llamado la atención a este temor al participar en el documental de Paul Jay, “Cómo Detener una Guerra Nuclear” basado en las palabras de Daniel Ellsberg.

Ellsberg fue un analista político que llegó a filtrar los papeles del Pentágono a en donde se describía con detalle los planes del gobierno de los Estados Unidos en lo referente a la guerra de Vietnam. El documental estaría inspirado en su libro, The Doomsday Machine. Estos documentos sobre temas nucleares fueron copiados durante el gobierno de Richard Nixon, y se filtraron a importantes diarios como The New York Times en 1971.









Stewart ha declarado para The Hollywood Reporter acerca de la importancia de este documental. “Estamos tan acostumbrados a la amenaza del armageddon nuclear que no lo tomamos en cuenta en nuestro día a día”, afirma la actriz. “Pero cuando una nueva crisis nos sacude, recién ahí nos damos cuenta de la locura que es vivir día a día con la amenaza del apocalipsis en las manos.”

Aparte de Stewart, la actriz Emma Thompson también se ha unido al proyecto, como narradora del documental. Según los escritos de Ellsberg, tanto los Estados Unidos como Rusia poseen un gran arsenal de armas nucleares, y una guerra nuclear es posible de ocurrir en cualquier momento en pocos minutos. Stewart reitera sus teorías, sugiriendo que estamos a mayor nivel de un conflicto nuclear que lo que estuvimos en la Guerra Fría.

En un video enviado a inversores interesados en apoyar el documental, Stewart alabó al filtrador, quien murió en junio de este año a los 92 años.

“Si no hablamos de esto, todo lo que nos importa ya no será importante. La justicia social, el medio ambiente, las películas. Ya no existirán en una distopía postapocalíptica” termina de reflexionar Stewart.





