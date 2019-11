La modelo Kim Kardashian es una de las mujeres con más seguidores en Instagram en el mundo; sin embargo, sorprendió a todos al pronunciarse a favor de que la red social elimine el botón de ‘like’. Esto con la finalidad de cuidar la salud mental de los usuarios, un experimento que la compañía anunció y que ya se está probando en Australia y Nueva Zelanda.

La socialité, quien a diario comparte su vida en redes sociales y televisión, y que tiene más de 150 millones de seguidores en la mencionada red social, ha dicho que, a pesar de que a ella le va bien, conoce a muchos que se han obsesionado con los ‘likes’ y sufren mucho.

“Yo me considero una persona extremadamente fuerte en lo que a salud mental se refiere, pero conozco a muchas personas que no y que están obsesionadas con los comentarios y los likes”, dijo la empresaria al New York Times.

“Sé que el equipo que hay detrás de Instagram ha mantenido muchas conversaciones con distintas personas para saber qué opinan y eso me hace muy feliz”, añadió Kim, quien cuenta con más de un millón de reacciones en todas sus publicaciones.

“Me ha costado mucho apartarme de lo que siento al respecto para pensar qué pasaría si uno de mis hijos fuera como esos amigos a los que les afecta tanto lo que dicen de ellos en los comentarios”, sostuvo.

La dueña de KKW Beauty explicó que también sufrió en carne propia los peligros de exhibir su vida privada en redes sociales, pues fue asaltada con pistola durante la Semana de la Moda de París en 2016.

“Valoro qué tipo de fotos publicar... Ya no comparto nada en tiempo real porque aprendí de una mala experiencia. Cuando me robaron en París lo hicieron porque la gente conocía cada uno de mis movimientos. Sabían qué tenía, dónde estaba, qué estaba haciendo… Eso lo cambió todo. Ahora no publico nada hasta que me he ido del sitio”, precisó.