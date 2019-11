Kim Kardashian, una de las figuras más influyentes en la redes sociales, acaba de publicar una fotografía donde envía un mensaje a sus hijos. La publicación tiene más de un millón de ‘likes’.

“Espero pasar tiempo de calidad con mis favoritos la próxima semana", escribió la figura del programa “Keeping Up with the Kardashians” en Instagram. "¿De qué estás más agradecido por este Día de Acción de Gracias?”, preguntó Kardashian a todos sus seguidores.

En imágenes se puede ver a Kim Kardashian rodeada de todos sus hijos de vestidos de negro. “Muy bonita imagen”, “me gusta mucho es fotografía”, “siempre sensacional”, “lo mejor de la vida son los hijos”, “gracias por compartir tan buen mensaje”, son algunas de las opiniones de sus fanáticos.

Como se recuerda, Kim Kardashian tiene más de 152 millones de seguidores en Instagram con los cuales siempre comparte sus actividades diarias.

Psalm, Saint, North y Chicago West son los hijos que Kim Kardashian tiene con su esposo, el cantante Kanye West. La pareja se casó en el 2014 en medio de gran expectativa entre sus fanáticos. “Es la persona que me inspira siempre” , comentó en alguna oportunidad la socialité.