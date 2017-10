El director y productor de cine, Tony Montana, se suma a la lista de personas acosadas por el actor Kevin Spacey. Así lo afirmó el denunciante en una entrevista para el portal Radar Online y, posteriormente, replicó su relato a la cadena Fox News .

De acuerdo con su testimonio, el protagonista de la serie 'House Of Cards' le agarró la entrepierna a Montana en un bar en el año 2003. Esto sucedió mientras el director rodaba un documental en Los Angeles, California.

"Fui a pedir un trago y Kevin (Spacey) se me acercó y puso su brazo sobre mis hombros. Me dijo que saliéramos del bar y que me fuera con él. Luego, puso su mano en mi entrepierna con fuerza y agarró mi paquete completo", contó a Radar Online.

Tony Montana es un director y productor de cine que tiene una película bajo su dirección: 'Overnight'. (imdb.com)

En ese entonces, Montana tenía 30 años. Spacey lo siguió hasta el baño y le dijo (refiriéndose a su órgano sexual) que "eso necesita propiedad". Al instante, lo empujó y se retiró del bar.

En declaraciones a Fox News, señaló que "quiero que la gente lo sepa" y agregó que antes no había revelado sobre este episodio porque pensó que "Spacey podría intentar demandarme". Sin embargo, "esto es más importante y quiero sacar esto adelante".

Montana agregó que "nunca más" volvió a ver a Spacey. "Cada vez que regresaba a ese bar, me percataba por si él estaba allí o si lo tenía a mis espaldas", relató finalmente.

Kevin Spacey no se ha pronunciado, hasta el momento, por este nuevo caso. Ambos medios informativos siguen a la espera de cualquier respuesta por parte del actor.