En la mira. El cantante mexicano Kalimba se volvió a referir a las acusaciones de abuso sexual que recaen en su contra. Esta vez salió a compartir con la prensa que viene atravesando un difícil momento tanto en su carrera como en su vida privada como padre.

“Te voy a ser muy honesto, mi vida no depende de mi carrera, mi vida depende de cómo estoy yo con Dios, de cómo estoy yo con mis hijos, de cómo estoy yo con mis seres queridos, esta es mi vida real, este es mi trabajo. Definitivamente afecta mi trabajo, sí, definitivamente daña mi vida, sí, a mi hija de 15 años que lo tiene que vivir, que se tiene qué enterar, que tiene que estar viendo cosas espantosas”, confesó a medios mexicanos.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a su hija por su amor y comprensión. Comentó que es una chica muy fuerte: “Es una mujer que, por el contrario, ella me fortalece a mí, es una mujer tan increíble de verdad, se me acerca y me dice ‘papi es que si te conocieran’”, añadió.

El exintegrante de OV7 fue sorprendido cuando los periodistas le consultaron su opinión sobre el apoyo que viene recibiendo por parte de Yolanda Andrade. Esto sorprendió al artista, quien no esperaba recibir este respaldo.

“Ah, no sabía… pues ella la conoce bien, entonces… mira, yo te voy a decir algo muy real creo que jamás en mi vida me han oído hablar mal de alguien y hoy no será la primera vez, ni va a suceder, lo que yo creo que habla de una persona, es cómo reacciona ante estas situaciones, y yo voy a reaccionar con amor y yo voy a reaccionar cómo debe de ser”, expresó Kalimba.

Esto dice su abogado:

Ante las recientes acusaciones de abuso sexual que involucran al cantante Kalimba, su abogado, Eliseo García ha salido a hablar y aclarar ciertos puntos sobre el caso. García explicó que las denuncias que circulan en redes sociales corresponden a la misma denuncia penal interpuesta el año pasado, subrayando que se trata del mismo asunto.

El letrado hizo hincapié en que, hasta el momento, no existe una orden de aprehensión contra Kalimba. Sin embargo, confirmó que hay una citación por parte de un juez de control de la Ciudad de México, donde se determinará si existen elementos suficientes para procesar al cantante.

“Kalimba está muy tranquilo”, aseguró el abogado, destacando que su representado se defenderá y demostrará su inocencia en el proceso legal.

