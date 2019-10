Anel Noreña publicó un amoroso mensaje para José José, quien fuera su esposo durante 21 años y padre de sus hijos mayores José Joel y Marysol. La exreina de belleza mexicana declaró su amor por el ‘Príncipe de la canción’, a quien calificó como el gran amor de su vida.

“Hoy te digo mi príncipe, mi Pepé : Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más”, escribió en Instagram.

Acompañan a la misiva, fotografías de lo que fue matrimonio ocurrido en 1976 y que sobrevivió a pesar del alcoholismo del cantante hasta 1991.

“Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor. Descansa en paz, mi amor... pido un aplauso para el amor… hasta siempre”, añadió Anel Noreña.

A la despedida final del intérprete de ‘Almohada’ llegó Anel Noreña. Lucía triste y llorosa recordando a quien fuera su pareja y padre de sus hijos. Como se sabe, el homenaje en México a José José se realizó en el Palacios de Bellas Artes y en la Basílica de Guadalupe.