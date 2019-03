Jennifer Lopez: las 30 mejores fotos de Instagram de la Diva del Bronx

Jennifer Lynn Lopez, más conocía como Jennifer Lopez o J.Lo es una de las cantantes, empresarias y mujeres más conocida del planeta. La Diva del Bronx ha logrado posicionarse como una de las artistas más amada y cotizada del mundo de la música. Prueba de ello son las canciones, series, películas y marcas a las cuales representa.

Cientos de mujeres admiran tanto a esta cantante que se ha convertido en un modelo a seguir, ya que desde muy pequeña luchó por sus sueños y no se detuvo hasta conseguir el éxito que ahora podemos admirar a través de sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores cada una de sus facetas como cantante, actriz, empresaria y sobre todo madre luchadora.

En esta nota te contaremos la vida de Jennifer Lopez y te mostraremos las mejores 30 fotos de su Instagram.

¿Cómo empezó su carrera?

J.Lo demostró tener un gran talento para cantar y bailar, ya que desde pequeña se presentaba junto a sus hermanas en todas las actuaciones de la escuela. Cuando tenía solo 15 años, se enteró que había un casting para una película llamada “My Little Girl”, luego de obtener un pequeño papel es que se da cuenta que quería ser una gran actriz de cine.

Para su etapa universitaria, se matriculó en el Baruch College para luego retirarse un semestre después. Sus padres no aceptaban la idea de que quisiera convertirse en una actriz de Hollywood, alegando que los latinos nunca lograban nada en el mundo del espectáculo. Por esta razón, Jennifer Lopez se independizó mudándose a Manhattan para estudiar canto, baile y actuación.

Jennifer Lopez como actriz

J.Lo empezó el mayor sueño de su vida en 1991, en esta fecha fue seleccionada para ser bailarina de respaldo de los “New Kids on the Block”, pero fue en el programa de TV “In Living Color” que consiguió su primer trabajo.



En 1993 se suma como bailaría al elenco de Janet Jackson y al finalizar el año decidió iniciar su propia carrera como actriz, pero al inició fue algo complicado, ya que fue parte de proyectos que no tuvieron el éxito esperado.



En 1995 consiguió un papel en “My Family”. Aquí interpretó a una joven inmigrante de México, por lo cual recibió un premio como mejor actriz de reparto en el Independent Spirit Award.



Pero no fue hasta 1997 que el éxito por fin tocó su puerta. Jennifer Lopez interpretó a ‘Selena’ en la película biográfica del mismo nombre. Gracias a este papel, J. Lo se convirtió en la primera actriz latina en cotizar un millón de dólares en Hollywood.



A partir de este momento, su carrera subió como la espuma convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas del medio y ha logrado mantener su posición, pero no solo destaca por la actuación, sino la música y sus empresas.



Jennifer Lopez como cantante

La también cantante de Pop, R&B, Dance, Hip Hop y Pop Latino triunfó en la música como cantante latina y tiene en su historial 8 álbumes de estudio, 2 álbumes recopilatorios, 1 EP, 71 sencillos, 3 álbumes en video, 48 videos musicales y 7 bandas sonoras.



Actualmente Jennifer Lopez cuenta con dos Récords Guinness, uno por ser la única artista en colocar un álbum, un sencillo y una película al mismo tiempo en el 2001. El segundo récord, lo rompió al ser la primera en tener un álbum de remezclas en la cima del Billboard 200 en el 2002 con “J to tha L-O!: The Remixes”. Es el álbum de remezclas más vendido en toda la historia.



Jennifer Lopez como empresaria

Durante toda su carrera como bailarina, actriz y cantante, Jennifer Lopez también incursionó en el ámbito de los negocios junto al fundar la compañía de producción de televisión y cine Nuyorican, con la ayuda de su manager Benny Medina. Luego, tuvo un papel protagónico como directora creativa en el desarrollo del canal NuvoTV en el 2013.



Actualmente, “Jenny from the block” ha abierto diferentes restaurantes en todo el mundo, cadenas de ropa, joyerías, perfumes y muchos otros negocios más. Es considerada una de las mujeres más ricas y millonarias del mundo.



Jennifer Lopez como madre

Jennifer Lopez ha tenido varios amores, pero en el 2004 se casó en secreto con el cantante Marc Anthony y como fruto de esta relación tuvieron a los gemelos Max y Emma. Actualmente los niños tienen 11 años.



J.Lo es una madre muy orgullosa y suele compartir en Instagram, distintos momentos de su vida diaria con sus pequeños hijos. A pesar de contar con una recargada agenda, la artista se da el tiempo necesario para compartir con ellos y estar a su lado para darles todo el amor del mundo.



No cabe duda que Jennifer Lopez es la mujer perfecta, ya que a pesar de todo el trabajo que tiene, se da el tiempo para realizar sus deberes como madre, cantante, actriz y empresaria y a través de Instagram deja ver que es la mujer más feliz del mundo gracias a todo el trabajo que ha realizado desde muy pequeña.