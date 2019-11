A poco tiempo de cumplir sus primeros 30 días en Instagram, la actriz Jennifer Aniston se animó a revelar el motivo por el que decidió sumarse a esta red social.

En una entrevista concedida al portal The Guardian, la emblemática protagonista de Friends reveló que la verdadera razón por la que se unió a Instagram fue, principalmente, por temas laborales.

Resulta que la actriz de 50 años se encuentra en plena promoción de su nueva serie ‘The Morning Show’, transmitida en exclusiva por Apple TV.

Asimismo, reveló que a pesar de ser una de las pocas actrices que logró conseguir millones de seguidores en pocos minutos, aun no se encuentra familiarizada con la aplicación.

“Me sigue pareciendo todo muy extraño. No lo entiendo, no tiene sentido para mí... Me encantaría que alguien me lo explicara mejor, pero ahí está y ahora tengo que seguir con ello”, confesó.